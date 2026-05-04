Entro l’autunno conclusi i lavori in via Pio Massani e allo Sferisterio

Entro l’autunno si completeranno i lavori di riqualificazione lungo via Pio Massani e nell’area dello Sferisterio. Gli interventi, iniziati a giugno 2025, riguardano il rafforzamento delle strutture e la messa in sicurezza delle zone colpite dall’alluvione del 2023. Il progetto ha un valore complessivo di 2,5 milioni di euro, finanziato con fondi pubblici. Le operazioni sono in fase di conclusione e si concentrano sulle opere di consolidamento e ripristino.

Si concluderà entro l’autunno il maxi intervento che da giugno 2025 sta interessando le mura dello Sferisterio e via Pio Massani per il ripristino, il consolidamento e la messa in sicurezza in seguito all’alluvione del 2023 per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro finanziato dalla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Piazza Eroi: lavori conclusi entro il 2026La riqualificazione di piazza Eroi a Sanremo sta per raggiungere la sua conclusione operativa entro la fine del 2026, grazie all’approvazione formale... Palestra del Grigoletti: lavori conclusi entro la primaveraL'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha effettuato nella giornata di lunedì 2 marzo un sopralluogo nei due cantieri di via Interna.