25 aprile corona d’alloro deposta da Mattarella all’Altare della Patria Crosetto | Libertà non è un bene dato per acquisito

Da ilgiornaleditalia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria in occasione del 25 aprile. Era accompagnato dalla presidente del Consiglio e dai presidenti delle Camere. La cerimonia si è svolta in un clima di commemorazione, con la partecipazione delle autorità istituzionali. Crosetto ha dichiarato che la libertà non deve essere data per scontata.

Il Capo dello Stato era accompagnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Presenti anche i vertici dell’Esercito e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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