25 aprile corona d’alloro deposta da Mattarella all’Altare della Patria Crosetto | Libertà non è un bene dato per acquisito

Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria in occasione del 25 aprile. Era accompagnato dalla presidente del Consiglio e dai presidenti delle Camere. La cerimonia si è svolta in un clima di commemorazione, con la partecipazione delle autorità istituzionali. Crosetto ha dichiarato che la libertà non deve essere data per scontata.

Il Capo dello Stato era accompagnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Presenti anche i vertici dell’Esercito e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile, corona d’alloro deposta da Mattarella all’Altare della Patria, Crosetto: “Libertà non è un bene dato per acquisito” Notizie correlate 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria. Crosetto: la libertà non è un bene acquisito per sempreIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai presidenti di Senato e Camera Ignazio La... 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all'altare della PatriaROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria per la cerimonia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione: gli eventi, il meteo, i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a Roma; 25 aprile a Roma: gli eventi in programma; 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all’altare della Patria; 25 aprile, San Severino Marche - Il presidente Mattarella al Monumento ai Caduti della Resistenza per l'81/o anniversario della Liberazione. 25 aprile: Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti, poi a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle ... ansa.it 25 aprile, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria: una corona d'alloro per l'81° anniversario della Liberazione. Tensioni a RomaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all’Altare della Patria , al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo ... gazzettadelsud.it 25 APRILE | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Alle 11 partecipa alla cerimon x.com 25 Aprile: Mattarella rende omaggio ai caduti all'Altare della Patria - facebook.com facebook