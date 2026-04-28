Il Santo taumaturgo e il dialogo con la medicina | tornano le Giornate Pellegriniane
A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì organizza la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane. L'evento prevede una serie di incontri, spettacoli e approfondimenti che coinvolgono il rapporto tra scienza e fede, con particolare attenzione alla figura del santo taumaturgo. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di vari esperti e rappresentanti religiosi.
A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì ospita la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane, un ciclo di incontri, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati al dialogo tra scienza e fede. Ideata da Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì, e da Giancarlo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cinque incontri sulla “medicina giusta” con esperti e sportivi: tornano “I Mercoledì della Medicina”
Tornano le “Giornate Dantesche“. Letture e dialoghi con espertiTornano le “Giornate Dantesche” celebrando il canto XI del Paradiso, dedicato a San Francesco, a 800 anni dalla morte.