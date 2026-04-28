Il Santo taumaturgo e il dialogo con la medicina | tornano le Giornate Pellegriniane

A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì organizza la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane. L'evento prevede una serie di incontri, spettacoli e approfondimenti che coinvolgono il rapporto tra scienza e fede, con particolare attenzione alla figura del santo taumaturgo. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di vari esperti e rappresentanti religiosi.