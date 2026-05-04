StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event

Lo scorso 28 aprile a Silicon Valley, StellarSpace ha presentato ufficialmente il suo nuovo catalogo di prodotti per l'automazione industriale durante la prima edizione del Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit. L'azienda, nota a livello mondiale nel settore dell'automazione, ha fatto conoscere la sua intera gamma di soluzioni di intelligenza industriale, che include prodotti di nuova generazione. L'evento si è svolto presso una sede della zona, con partecipanti provenienti da vari paesi.

- SANTA CLARA, Calif., May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- StellarSpace, a global pioneer in industrial automation, officially launched its full-stack industrial intelligence product portfolio at the inaugural Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit (GEIS) in Silicon Valley on April 28. At the highly anticipated event, StellarSpace unveiled a suite of core products purpose-built for industrial applications in the AI era, drawing significant media attention. “The transition from automation to genuine physical intelligence requires a fundamental rethinking of the underlying hardware,” said Tan Cong, CEO of StellarSpace, speaking at the summit.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event Notizie correlate StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon ValleyCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SANTA CLARA, California, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — StellarSpace, azienda pioniera a livello globale... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event; StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale; StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event; StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon Valley.