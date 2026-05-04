Stazione in Ecotekne lo studio di Unisalento | ecco tutti i vantaggi e la bozza di progetto A breve incontro in Prefettura

Una proposta prevede l'apertura di una stazione all’interno del polo Ecotekne, situato tra i Comuni di Lecce e Monteroni, gestito dall’Università del Salento. Lo studio di fattibilità è stato presentato e include una bozza di progetto. A breve si terrà un incontro in Prefettura per discutere i dettagli. La realizzazione di questa infrastruttura potrebbe favorire la mobilità nel territorio circostante.

Una stazione all'interno del polo extraurbano dell'Università del Salento, l'Ecotekne (tra i Comuni di Lecce e Monteroni), porterebbe al territorio innegabili vantaggi sotto diversi punti di vista: dalla possibilità per un medio ateneo in crescita, come quello leccese, di diventare sempre più attrattivo fino alle minori emissioni e a un traffico più regolare. L'idea, che aveva visto la realizzazione di un piano di fattibilità già oltre vent'anni fa, è stata rilanciata all'inizio dell'anno dal vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera ed esponente di Forza Italia, Andrea Caroppo. La rettrice Maria Antonietta Aiello aveva sin da subito raccolto la proposta, dedicando un passaggio del discorso dell'inaugurazione dell'anno accademico al potenziamento dei trasporti verso l'ateneo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Stazione in Ecotekne, lo studio di Unisalento: ecco tutti i vantaggi e la bozza di progetto. A breve incontro in Prefettura Notizie correlate Unisalento, la proposta: la stazione in Ecotekne. Pronto il tavolo tecnicoLa rettrice dell'Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, lo ha detto dal palco del centro congressi di Ecotekne durante l'inaugurazione... Incontro in prefettura per i problemi del porto: "congelata" la protesta della marineria, ma resta lo stato di agitazioneAvrebbero dovuto manifestare domani, venerdì 10 aprile, gli armatori per chiedere soluzioni immediate per il porto dopo essere rimasti letteralmente...