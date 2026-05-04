Spotorno a scuola dentro a un container

A Spotorno, in Liguria, una madre ha scritto al consigliere comunale per segnalare che alcuni studenti frequentano la seconda media in un container. La situazione riguarda un gruppo di ragazzini costretti a seguire le lezioni in uno spazio temporaneo. La lettera è stata consegnata al rappresentante locale pochi giorni fa. La questione ha attirato l’attenzione pubblica sulla condizione delle strutture scolastiche nella zona.

Massimo Spiga, consigliere comunale a Spotorno, in Liguria, riceve pochi giorni fa la lettera di una madre di uno dei ragazzini che, assieme ai compagni, è costretto a frequentare la seconda media dentro a un container. La vecchia scuola va demolita e, in attesa che venga realizzata la nuova, il comune ha deciso che gli alunni debbano seguire le lezioni dentro a pre-fabbricati, molto simili a quelli usati per i cantieri.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spotorno, a scuola dentro a un container Notizie correlate Lavori in corso nella scuola. Lezioni spostate nel containerSiete passati di recente dalla scuola media di Riolo Terme? Probabilmente noterete qualcosa di strano… Noi siamo degli studenti di seconda media... Spotorno: PUD nullo per conflitto d’interessi, rischio economicoIl consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha richiesto l’annullamento immediato della delibera sul PUD di Spotorno.