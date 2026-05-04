A Spezia si festeggiano i 51 anni della Cattedrale del Cristo Re con una cerimonia solenne. L’edificio, completato dopo essere stato ideato dall’architetto Adalberto Libera, rappresenta un esempio di architettura religiosa del secondo dopoguerra. La costruzione è stata avviata nel periodo successivo alla fine del conflitto mondiale, segnando un momento di rinascita per la città e la sua comunità religiosa.

? Cosa scoprirai Chi ha completato il progetto iniziato dall'architetto Adalberto Libera?. Come è nata l'idea architettonica di questo monumento nel secondo dopoguerra?. Quali figure storiche hanno guidato la consacrazione nel 1975?. Perché questa cattedrale rappresenta un simbolo unico per la città?.? In Breve Progetto iniziato negli anni Venti con l'architetto Adalberto Libera. Cesare Galeazzi completò il disegno originale dopo la morte di Libera. Inaugurazione avvenuta il 3 maggio 1975 con il cardinale Giuseppe Siri. Simbolo dell'evoluzione urbanistica e spirituale della Spezia nel secondo dopoguerra. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà la celebrazione della Messa pontificale alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, 51 anni della Cattedrale del Cristo Re: celebrazione solenne

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