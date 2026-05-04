Spezia 40 Porsche storiche in sfilata tra Golfo e Cinque Terre

A Spezia si è svolta una sfilata di 40 Porsche storiche che ha attraversato la zona tra il Golfo e le Cinque Terre. I veicoli sono stati esposti in piazza Europa, dove si svolge il concorso People Choice. I partecipanti hanno percorso la Val di Vara in direzione del Santuario, seguendo un percorso stabilito dai organizzatori. La manifestazione ha attirato appassionati e curiosi lungo il tragitto.

? Cosa scoprirai Quale modello vincerà il concorso People Choice in Piazza Europa?. Come percorreranno i piloti la Val di Vara verso il Santuario?. Dove sfileranno le auto storiche tra i borghi di Portovenere?. Perché questo raduno punta a valorizzare l'entroterra della Val di Vara?.? In Breve Sabato 16 maggio esposizione in Piazza Europa e concorso People choice dalle 10:00 alle 14:00.. Percorso sabato tra Pignone e Santuario di Soviore con rientro costiero verso le Cinque Terre.. Domenica sfilata verso Portovenere con visite al Castello San Giorgio e al centro CAMeC.. Assessore Maria Grazia Frijia e organizzatori Matteo Rocco Pastore e Alessandro Beverini presentano l'evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, 40 Porsche storiche in sfilata tra Golfo e Cinque Terre Notizie correlate Cinque Terre: nuove colonnine salvano un turista tra i sentieri? Cosa scoprirai Come ha fatto la tecnologia a individuare il punto esatto dell'incidente? Quali sono le coordinate specifiche che le nuove colonnine... Cinque Terre: 7° al mondo tra i parchi UNESCO più recensitiUn traguardo storico per l’Italia: il Parco nazionale delle Cinque Terre si è collocato al settimo posto nella graduatoria mondiale dei parchi... Aggiornamenti e dibattiti Porsche d’epoca in passerella: raduno nazionale tra Golfo dei Poeti e Cinque TerrePorsche d’epoca in passerella: raduno nazionale tra Golfo dei Poeti e Cinque Terre ... msn.com Auto storiche, il Grand Prix Bordino farà rotta verso Golfo e Cinque TerreSaranno le Cinque Terre e il Golfo la destinazione dell'edizione 2026 - la XXXIV - del Grand Prix Bordino, storica manifestazione dedicata alle auto storiche. La organizza il Veteran Car Club ... msn.com