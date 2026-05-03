In un episodio recente nelle Cinque Terre, cinque nuove colonnine di emergenza hanno permesso di localizzare rapidamente un turista rimasto ferito tra i sentieri. Le colonnine trasmettono le coordinate GPS esatte al centralino di emergenza, facilitando l’intervento dei soccorritori. Questi dispositivi sono stati installati lungo i percorsi più frequentati, per migliorare la gestione delle situazioni di emergenza e garantire un intervento tempestivo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la tecnologia a individuare il punto esatto dell'incidente?. Quali sono le coordinate specifiche che le nuove colonnine trasmettono al 112?. Dove verranno installati i prossimi dispositivi di sicurezza lungo i sentieri?. Perché il soccorso alpino ha collaborato a questo nuovo progetto tecnologico?.? In Breve Sistema operativo da pochi giorni per il tratto Monterosso-Vernazza.. Progetto nato tramite convenzione tra Parco nazionale e Soccorso alpino.. Estensione prevista della rete di sicurezza verso il borgo di Corniglia.. Nuova tecnologia riduce tempi di localizzazione tramite contatto diretto 112.. Un turista francese si è infortunato oggi sul sentiero che collega Monterosso e Vernazza, attivando con successo il nuovo sistema di segnalazione per i soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinque Terre: nuove colonnine salvano un turista tra i sentieri

Notizie correlate

Cinque Terre: 7° al mondo tra i parchi UNESCO più recensitiUn traguardo storico per l’Italia: il Parco nazionale delle Cinque Terre si è collocato al settimo posto nella graduatoria mondiale dei parchi...

Nova Eroca, i cinque percorsi tra Val d’Orcia e Terre di SienaSi sono appena spenti i riflettori sulla classicissima “Strade bianche” che già l’attenzione degli appassionati di ciclismo si sposta verso un altro...