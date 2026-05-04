spaventa i bambini e aggredisce i presenti e i poliziotti in un parco a verbania arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Verbania dopo aver minacciato e aggredito alcune persone, tra cui poliziotti, nel parco giochi della città. Secondo quanto riferito, ha spaventato i bambini presenti e si è opposto all'intervento delle forze dell'ordine, mostrando comportamenti violenti e resistenze durante l’arresto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio nel parco pubblico, dove sono intervenute le forze di polizia.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nel parco giochi Edoardo Cometti di Verbania. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile 2026, dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva dato in escandescenza davanti a numerosi bambini e genitori, aggredendo anche gli agenti intervenuti per riportare la calma. Paura in un parco a Verbania I fatti L'intervento della Polizia e l'arresto Feriti quattro agenti: prognosi di diversi giorni Le conseguenze: arresto e obbligo di firma Paura in un parco a Verbania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel parco giochi “Edoardo Cometti” di Verbania.🔗 Leggi su Virgilio.it

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