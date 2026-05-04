Negli ultimi giorni, Israele si trova sotto accusa per numerose accuse legali riguardanti presunti crimini di guerra, violazioni del diritto internazionale e accuse di genocidio. Queste accuse sono state mosse da vari soggetti e sono state ampiamente discusse sui media e nei contesti legali. La situazione ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che contestano le accuse e altri che le ritengono fondate.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni Israele è accusato di tutto: genocidio, crimini di guerra, violazioni sistematiche del diritto internazionale. Ora anche di «pirateria» per aver intercettato alcune imbarcazioni dirette verso Gaza. Le chiedo: si è trattato davvero di un atto di pirateria oppure di un'azione legittima? Mi affido, come sempre, al suo giudizio. Roberto Costantino Caro Roberto, quando le parole vengono usate a casaccio, il dibattito pubblico smette di essere un confronto e diventa una recita. E in questa recita, Israele è il cattivo per definizione: qualsiasi cosa faccia, viene incasellata nella categoria del crimine. Ora siamo arrivati alla «pirateria».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solo per scelta si accusa Israele di "pirateria"

International May Day 2026 Online Rally - For Socialism! Against war, genocide and fascism!

Notizie correlate

Flotilla: “Imbarcazioni intercettate da Israele, è pirateria” – La direttaSarebbero 50 le imbarcazioni facenti parte della Global Sumud Flotilla intercettate da navi israeliane in acque internazionali, a oltre 600 miglia...

Il legale che difese la Flotilla del 2010 a Ilfattoquotidiano.it: “Israele va oltre la pirateria, si sente autorizzato a fare ciò che vuole”“Purtroppo c’era da aspettarselo perché Israele dal 2010 ha sempre attaccato impunemente le Flotille che tentano di rompere il blocco marittimo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Voto militare | In Israele la campagna elettorale è tutta sulla sicurezza, e contro Netanyahu; I cristiani in Israele? Crescono. E possono avere ruoli decisivi; Biennale, la giuria lascia. Israele: Giuste le dimissioni. Anche la Russia torna in gara; Emirati e Israele, le due Sparta del Medio Oriente si alleano.

Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la leggeIsraele dice sì alla pena di morte per i terroristi. Il parlamento ha approvato in seconda e terza lettura il disegno di legge che introduce l'esecuzione capitale per i palestinesi condannati per ... adnkronos.com

Per Israele oggi esiste solo Israele: il resto dell'umanità per loro è semplicemente inutilePossiamo, dobbiamo, credo, ma, beh, diciamo, possiamo essere ebrei senza rivendicare l'ideologia della morte e del disprezzo che oggi presiede la Knesset. globalist.it

Questo personaggio inqualificabile - impossibile da definire “uomo” - si chiama Itamar Ben Gvir, è il ministro della Sicurezza nazionale di Israele. E quella che tiene in mano sua moglie è una torta di compleanno con al centro, come decorazione, un cappio. Ni - facebook.com facebook

Poco più di un mese fa Israele ha pubblicato senza annunci ufficiali le nuove mappe della Striscia di Gaza. Migliaia di palestinesi sfollati si trovano ora all’interno di una zona sempre più ristretta, i cui confini possono essere modificati dall’esercito israeliano in x.com