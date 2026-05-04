Solo per scelta si accusa Israele di pirateria

Da ilgiornale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, Israele si trova sotto accusa per numerose accuse legali riguardanti presunti crimini di guerra, violazioni del diritto internazionale e accuse di genocidio. Queste accuse sono state mosse da vari soggetti e sono state ampiamente discusse sui media e nei contesti legali. La situazione ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che contestano le accuse e altri che le ritengono fondate.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni Israele è accusato di tutto: genocidio, crimini di guerra, violazioni sistematiche del diritto internazionale. Ora anche di «pirateria» per aver intercettato alcune imbarcazioni dirette verso Gaza. Le chiedo: si è trattato davvero di un atto di pirateria oppure di un'azione legittima? Mi affido, come sempre, al suo giudizio. Roberto Costantino Caro Roberto, quando le parole vengono usate a casaccio, il dibattito pubblico smette di essere un confronto e diventa una recita. E in questa recita, Israele è il cattivo per definizione: qualsiasi cosa faccia, viene incasellata nella categoria del crimine. Ora siamo arrivati alla «pirateria».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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