Nel mercato delle ultime ore, alcune operazioni sono risultate in ritardo o poco chiare, come nel caso di alcuni calciatori coinvolti. Un giocatore ha affrontato con fatica il suo debutto in questa nuova esperienza, mentre un altro cerca di reagire alla situazione. Il capitano, invece, si è distinto per una prestazione solida, opponendosi prontamente a due tentativi di avversari che poi sono stati invalidati per fuorigioco.

Pessina 6,5. Titolare un po’ a sorpresa, al pronti via si oppone bene a due conclusioni velenose di Deiola e Esposito (che però erano in offside). Si ripete su Esposito prima dell’intervallo dimostrandosi ancora una volta all’altezza della fiducia che Italiano ha riposto in lui. E in stagione tra Napoli, Lecce e Cagliari sono tre clean sheet. De Silvestri 6. Folorunsho ha l’esplosività della gioventù, Lollo ci mette la forza dell’esperienza. Secondo tempo di stoica resistenza dopo un contrasto che gli ammacca la coscia. Helland 5,5. I primi dieci minuti, quasi da regista aggiunto, sono da dimenticare, tra passaggi improbabili e posizionamenti sbagliati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sohm e Freuler, opachi e in ritardo. Odgaard, che fatica la vita da nove. Solo Rowe prova a dare la scossa

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Rossoblù con la pancia piena. Berna, il ruolo inedito lo penalizza. Sohm dorme nel momento clou. Rowe è almeno l’unico a provarciRavaglia 5,5 Incolpevole sul primo gol di Taylor ma sul bis dell’olandese si arrende con un’uscita troppo passiva.