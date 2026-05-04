Sociale Tiso Accademia Ic | Città italiane poco attrattive per i giovani

Le città italiane affrontano difficoltà nel trattenere i giovani, evidenziate da stipendi spesso bassi, affitti elevati e una costante fuga di laureati. La situazione spinge le amministrazioni locali a cercare nuove strategie per migliorare l’attrattività e rendere più competitivi i territori. Questa realtà si inserisce in un quadro nazionale che mostra come molte aree del Paese lottino per fermare questa tendenza.

Tra stipendi bassi, affitti insostenibili e fuga di laureati, le città italiane faticano a trattenere i giovani e cercano nuove strategie per diventare competitive e attrattive.. “Il problema dell’emigrazione giovanile dall’Italia mette in luce come molte città italiane non risultino attraenti per i giovani nostrani, soprattutto per ragioni economiche e abitative. E anche gli studenti stranieri che hanno vissuto in molti capoluoghi del nostro paese segnalano difficoltà nell’accedere a un alloggio a prezzi sostenibili, con stanze condivise rare e costose. Le città italiane dunque faticano a offrire un “pacchetto di vita” competitivo, che comprenda salari adeguati, servizi sociosanitari, offerta culturale e istruzione internazionale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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