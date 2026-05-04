Soccorso alpino a Maniago | due coppie di giovani salvate in montagna

Due coppie di giovani sono state soccorse in montagna a Maniago e Andreis. Le persone si sono trovate fuori sentiero e hanno perso il contatto con il cellulare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori alpini per aiutarle a rientrare. Non ci sono state ferite gravi, e le operazioni di assistenza sono durate alcune ore. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso delle app di orientamento durante le escursioni.

? Cosa scoprirai Come può un'app cellulare portare due escursionisti fuori sentiero?. Perché i giovani ad Andreis hanno perso il contatto con l'esterno?. Come è stato possibile localizzare i ragazzi senza segnale telefonico?. Quali pericoli nascondono le tracce nere rispetto ai sentieri CAI?.? In Breve Coppia di Fiume Veneto recuperata a piedi dai soccorritori dopo un'ora di cammino.. Due escursionisti ad Andreis salvati con verricello dopo ricezione coordinate via SMS Locator.. Intervento concluso sabato 2 maggio tra Cuel Spelat e Bivacco Molassa.. Rischi crescenti per uso errato app digitali e mancanza segnavia CAI ad Andreis.. Il soccorso alpino della stazione di Maniago ha condotto due operazioni di salvataggio il pomeriggio di sabato 2 maggio nelle zone impervie delle montagne pordenonesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso alpino a Maniago: due coppie di giovani salvate in montagna Notizie correlate Leggi anche: Weekend intenso per il soccorso alpino: sette interventi in montagna Pericolo valanghe in aumento in Abruzzo, l’allarme del Soccorso alpino: “Massima prudenza in montagna”Aumenta il rischio valanghe sui rilievi abruzzesi dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Infortuni ed escursionisti in difficoltà: giornata intensa per il Soccorso Alpino in Friuli Venezia Giulia; Malori, incidenti e imprudenze in quota: raffica di interventi del soccorso alpino in Fvg; Escursione in montagna con l'app, ma finiscono fuori percorso: soccorsi due giovani; Giornata di lavoro per il soccorso alpino, salvate due coppie di giovani. Parapendista di 85 anni finisce in luogo impervio, salvato dai soccorsiIeri sera, intorno alle 20, la Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso alpino, l'ambulanza, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso regionale pe ... ansa.it Terminillo, incidente sulla via Chiaretti-Pietrostefani: due alpinisti soccorsi dal Cnsas. Un ferito trasportato al GemelliRIETI - Intervento nella tarda mattinata di oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sul massiccio del Terminillo, lungo la via alpinistica Chiaretti-Pietrostefani, dove una cordata composta ... ilmessaggero.it #Cronaca Soccorso alpino salva un 34enne disperso sul Faito e recupera un motociclista precipitato dalla Statale a Maiori - facebook.com facebook