Siracusa e il mito | 30mila giovani riscoprono i classici greci

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siracusa, trentamila giovani si sono riuniti per riscoprire i classici greci, partecipando a eventi che uniscono cultura e tradizione. Tra le iniziative, ci sono momenti dedicati alla lettura e alla discussione delle opere antiche, per approfondire temi legati ai conflitti e alle tensioni di oggi. Alcuni di loro si sono anche interrogati sul ruolo del teatro e della cultura nel comprendere e affrontare le sfide attuali.

? Cosa scoprirai Come può uno sciopero del sesso fermare una guerra millenaria?. Perché i giovani tornano a teatro per capire i conflitti attuali?. Cosa insegna il sacrificio di Alcesti alla donna moderna?. Come i miti greci spiegano le ambizioni dei leader mondiali?.? In Breve 30mila giovani sotto i 23 anni partecipano alle rappresentazioni tra 8 maggio e 28 giugno.. Christopher Nolan prepara The Odyssey con Matt Damon e Anne Hathaway.. Lella Costa porta in tournée Lisistrata affrontando temi di violenza di genere.. Mostra Metamorfosi di Ovidio alla Galleria Borghese di Roma dal 23 giugno.. A Siracusa, circa 4000 spettatori ogni sera occupano i gradini dell’Inda per assistere ai classici, con un totale di 30mila giovani sotto i 23 anni che partecipano alle rappresentazioni tra l’8 maggio e il 28 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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