Il ranking del tennis vede Sinner in prima posizione, mentre Alcaraz affronta problemi legati a un infortunio al polso. Questo incidente ha già avuto effetti sul punteggio complessivo dello spagnolo, che si trova in difficoltà rispetto al rivale italiano. La situazione potrebbe portare a un aumento del divario tra i due giocatori nelle classifiche ufficiali, modificando gli equilibri attuali nel circuito.

? Cosa scoprirai Come influirà l'infortunio al polso di Alcaraz sul suo punteggio totale?. Quanto diventerà incolmabile il distacco tra Sinner e lo spagnolo?. Quali tornei deve difendere Sinner per raggiungere le 100 settimane?. Perché la gestione fisica è diventata più importante del talento puro?.? In Breve Alcaraz perderà punti scendendo a 11950 dopo Roma e a 9950 dopo Parigi.. Zverev occupa la terza posizione mondiale con un totale di 5805 punti.. Sinner deve difendere 1950 punti accumulati tra le finali di Roma e Parigi.. Il vantaggio di Sinner potrebbe salire a 5400 punti con una tripletta Madrid-Roma-Parigi.. Jannik Sinner raggiunge le 70 settimane come numero uno del mondo con 14350 punti, allungando il distacco su Carlos Alcaraz che resta fermo a 12960 punti dopo il doppio forfait dello spagnolo nei tornei vinti nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner domina il ranking: Alcaraz in difficoltà per l’infortunio

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