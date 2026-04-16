Infortunio Alcaraz Sinner allunga da primo al mondo | come cambia il ranking

Durante il torneo di Barcellona, Carlos Alcaraz si è ritirato a causa di un infortunio. La sua assenza permette a Jannik Sinner di mantenere la posizione di numero uno nel ranking mondiale. La classifica globale si modifica di conseguenza, consolidando la posizione dell’italiano. La ritiro di Alcaraz rappresenta un punto di svolta nel circuito, influenzando le classifiche ufficiali pubblicate dall’Associazione dei tennisti professionisti.

Carlos Alcaraz è stato costretto a ritirarsi da Barcellona: a questo punto, Sinner è sicuro di restare primo al mondo. I prossimi appuntamenti Il peggio è arrivato per Carlos Alcaraz. Nonostante la vittoria all’esordio a Barcellona, il numero 2 al mondo è stato costretto a dare forfait per un problema al polso parecchio fastidioso e che non gli ha permesso di portare avanti la sua rimonta nel ranking. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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