Siligardi fulmina la Pro Sesto | rigore decisivo per la Correggese

Durante la partita tra Correggese e Pro Sesto, un episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine nello stadio. A pochi minuti dalla fine, un rigore è stato assegnato alla squadra di casa, deciso dall’arbitro dopo una consultazione al VAR. Sul dischetto si è presentato Siligardi, che ha trasformato il tiro, portando la sua squadra in vantaggio e determinando il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Siligardi a superare la barriera della Pro Sesto?. Chi ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine allo stadio?. Quali conseguenze avrà questo risultato sulle ambizioni della Pro Sesto?. Perché la salvezza della Correggese evita i temuti play out?.? In Breve Gol di Siligardi al 19° minuto della ripresa su punizione dopo assist al 7°.. Presenza allo stadio di Alex Del Piero per seguire il figlio Tobias.. Tobias Del Piero entra in campo per gli ultimi 15 minuti della gara.. Circa 350 spettatori presenti allo stadio con 51 tifosi della Pro Sesto.. Luca Siligardi ha regalato la salvezza alla Correggese con una punizione magistrale nel secondo tempo, permettendo ai padroni di casa di battere la Pro Sesto per 1 a 0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siligardi fulmina la Pro Sesto: rigore decisivo per la Correggese Notizie correlate Serie D: ha deciso un gol su punizione nel secondo tempo dell’intramontabile Luca Siligardi. La Correggese si salva davanti a Del PieroCORREGGESE 1 PRO SESTO 0 CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Ghizzardi, Giorgini, Ferraresi, Motti; Manuzzi, Galli, Ben Driss (14’ st Saccà); Siligardi... Serie D. Narduzzo fa gli straordinari, ma non basta. La Pro Palazzolo punisce la Correggese nel finalePRO PALAZZOLO 2 CORREGGESE 0 PRO PALAZZOLO: Piombino, Cerri, Allievi, Palazzi, Verzeletti (29’ st Pelamatti), Mattioli, Cristini (11’ pt Uberti),...