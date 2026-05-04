Sicurezza in città il Comune si attiva | in arrivo la vigilanza armata

A partire dalla metà di maggio, piazza Dante sarà sorvegliata da un servizio di vigilanza armata, secondo quanto comunicato oggi dalla Giunta Comunale. La decisione riguarda l’installazione di unità di sicurezza private che presidieranno l’area pubblica, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo e tutela per i cittadini e le attività presenti in zona. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane, come annunciato ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Dalla metà di maggio in poi piazza Dante sarà presidiata da un servizio di vigilanza armata. È questa la decisione annunciata oggi dalla Giunta Comunale.Il servizio, affidato a una ditta di vigilanza che già collabora con il Comune di Trento, riguarderà principalmente le zone della palazzina.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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