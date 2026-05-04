Si dice… fatta la gaffe | la risposta del cruciverba e cosa c’entra Roma

Un episodio recente ha suscitato attenzione intorno a un errore commesso durante una partita di cruciverba, che ha portato a una risposta sbagliata sulla domanda relativa a Roma. La vicenda riguarda un partecipante che ha inserito una parola errata, creando confusione tra gli altri giocatori. La discussione si è poi spostata sulla natura delle definizioni e sulle possibili interpretazioni legate alla città eterna.

Chi ama i cruciverba sa che dietro ogni definizione si nasconde un piccolo gioco di logica, lingua e cultura. Una delle più classiche è: “Si dice fatta la gaffe”, la cui risposta è OPS. Ma perché proprio ops? E, sorprendentemente, c’è anche un legame con Roma. Il significato di “OPS”. Ops è un’interiezione di origine latina che usiamo ancora oggi per esprimere sorpresa o imbarazzo dopo un errore — una gaffe, appunto. È l’equivalente italiano di “oops” in inglese. Quando qualcuno rovescia il caffè o sbaglia nome a una cena, il classico “ops!” è la reazione istintiva e ironica. Nei cruciverba, definizioni come “si dice fatta la gaffe” o “esclamazione di chi sbaglia” portano dritti a OPS, perché sintetizzano perfettamente quell’istante di goffaggine linguistica o comportamentale.🔗 Leggi su Funweek.it

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