Sfondano la vetrina del supermarket con il braccio meccanico di un camion | ladri fuggono a mani vuote

Tre persone hanno causato danni a un supermercato di Palosco rompendo la vetri­na con il braccio meccanico di un camion rubato. Dopo aver preso di mira la cassaforte, i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portarla via. La scena si è svolta durante la notte, lasciando tracce di vetri rotti e danni alla struttura. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Palosco. Hanno sfondato la vetrina usando il braccio meccanico di un camion rubato per poi cercare di portar via la cassaforte, ma sono scappati senza riuscirci. Colpo fallito nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 maggio al supermercato Eurospin di via Marelli. I malviventi avrebbero agito in pochi minuti: il braccio meccanico del camion sarebbe stato adoperato per aprire un varco nella vetrata. Allo stesso sarebbe poi stata agganciata la cassaforte fissata al pavimento, nel tentativo di staccarla.Un piano che, però, è andato in fumo: l’ allarme è infatti scattato mettendo in fuga i malviventi i quali, fuggiti a piedi, hanno lasciando sul posto il veicolo utilizzato per il colpo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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