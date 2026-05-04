A Settimo Milanese, una scuola materna è stata nuovamente presa di mira da vandali, segnando il secondo episodio di questo tipo. Nonostante siano installate telecamere di sorveglianza, i responsabili sono riusciti a entrare nell’edificio senza portare via alcun oggetto. La polizia sta indagando sulle modalità con cui gli autori sono riusciti a penetrare all’interno e su cosa abbia favorito l’accesso.

? Cosa scoprirai Chi ha permesso che il secondo blitz avvenisse nonostante le telecamere?. Come hanno fatto i vandali a entrare senza rubare nulla?. Perché le misure di sicurezza promesse non hanno fermato gli intrusi?. Dove si nascondono i responsabili di queste ripetute incursioni notturne?.? In Breve Ruggiero Delvecchio segnala inefficacia telecamere installate per proteggere via Buozzi. Sindaco Fabio Rubagotti attribuisce vandalismi a giovani per bivacco o disordine. Precedente blitz avvenuto nella scuola primaria durante le vacanze pasquali. Amministrazione completa installazione videosorveglianza perimetrale su tutti i plessi scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settimo Milanese, scuola materna sotto i vandali: è il secondo blitz

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