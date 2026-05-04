Settimana sotto l' ombrello a Novara e nel Vco | pioggia e calo termico le previsioni

Questa settimana a Novara e nel Vco sarà caratterizzata da pioggia e temperature in diminuzione. Le previsioni indicano un fronte di perturbazioni che porteranno nuvole e precipitazioni frequenti nelle prime giornate. La presenza di condizioni meteorologiche instabili interesserà sia la città che le zone circostanti, secondo le stime del servizio meteorologico locale. La situazione si manterrà così almeno fino a metà settimana, con piogge regolari e temperature più basse rispetto ai giorni scorsi.

Inizio di settimana con pioggia e nuvole a Novara e provincia e nel Vco. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, sul nostro territorio sono in arrivo una serie di perturbazioni che renderanno la prima parte della settimana spesso piovosa."Con l'indebolimento.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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