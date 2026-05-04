Nel match di Serie D, la squadra di casa ha concluso con un pareggio a tre reti contro la Trevigliese. La partita si è conclusa con un punto, segnando l'ultimo incontro in questa categoria per la formazione locale. La formazione schierata comprende diversi giocatori, tra cui Ricco, Okoh, Crasta, Fernandes, Foresta, Di Natale, Renda, Severi, Sichi, Del Peschio e Chiti.

TUTTOCUOIO 3 TREVIGLIESE 3 TUTTOCUOIO: Ricco, Okoh, Crasta, Fernandes, Foresta, Di Natale, Renda, Severi, Sichi, Del Peschio, Chiti. All.: Corsano. TREVIGLIESE: Maccherini, Ottini, Gaye Serigne, Caporali, Moraschi, Cortinovis, Cretti, Ciarmoli, De Respinis, Di Palma, De Gradi. All.: Mangone. Arbitro: Lelli di Cesena. Marcatori: Fernandez (TU), rig. Di Natale (TU), De Respinis (TR), Di Natale (TU), De Respinis (TR), Montalbano (TR). Neppure all’ultima giornata il Tuttocuoio è riuscito a conquistare la prima vittoria, accontentandosi di un pirotecnico pareggio (3-3). Anzi, contro la già retrocessa Trevigliese, i neroverdi nel finale hanno dilapidato due reti di vantaggio dopo essersi portati sul 3-1 grazie alle reti di Fernandez e alla doppietta di Di Natale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Tuttocuoio, un punto nell’ultimo match. L’addio alla categoria

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