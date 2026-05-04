Serie A oggi Cremonese-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, lunedì 4 maggio, si gioca la partita tra Cremonese e Lazio allo stadio Zini, valida per la 35ª giornata di Serie A. La squadra romana torna in campo dopo le ultime sfide e si prepara a sfidare la formazione locale. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche in streaming su piattaforme dedicate. Le probabili formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti alla partita.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese allo Zini in una delle partite della 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell'Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Lazio, in campo oggi alle 18: CREMONESE (4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Payero, Maleh, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Cremonese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Settore Distinti ad un prezzo speciale per Cremonese-Lazio; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Cremonese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Probabili formazioni Cremonese-Lazio: le novità su Noslin, Okereke e Sanabria, dubbio TaylorProbabili formazioni Cremonese Lazio - Nella giornata di lunedì 4 maggio, andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di ... fantamaster.it Cremonese-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cremonese-Lazio del 4 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Cremonese-Lazio, i convocati di Sarri: out Gila e Cataldi, torna Zac, ok Taylor - facebook.com facebook Cremonese-Lazio, i convocati di Sarri: out Gila e Cataldi, torna Zac, ok Taylor x.com