Serie A oggi Cremonese-Lazio – Diretta

Oggi si gioca la partita tra Cremonese e Lazio nella 35esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo Zini e viene trasmessa in diretta su televisione e streaming. La Lazio torna in campo dopo le ultime uscite e affronta la Cremonese in una partita che si tiene nel pomeriggio di lunedì 4 maggio.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – allo Zini nella 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell'Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti. Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l'Inter all'Olimpico, nell'antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, mentre la Cremonese ospiterà il Pisa.🔗 Leggi su Webmagazine24.it LAZIO CREMONESE 0-0 | Che settimana... Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Cremonese-Milan – Diretta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Settore Distinti ad un prezzo speciale per Cremonese-Lazio; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Cremonese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Diretta Cremonese Lazio | Streaming video tv: conta per la salvezza (Serie A, oggi 4 maggio 2026)Diretta Cremonese Lazio streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Cremonese Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchCremonese Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! La Cremonese ed il Cagliari si sfidano oggi a partire d ... lazionews24.com Le ufficiali di Cremonese-Lazio Le scelte di Giampaolo e Sarri - facebook.com facebook #Cremonese vs. #Lazio official line-ups and team news on the Serie A LIVEBLOG #CremoneseLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com