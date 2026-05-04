Seminario studi | leggi speciali e decreti sicurezza nell’età repubblicana

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 17:00, si svolgerà presso la Biblioteca Franco Serantini un seminario di studi dedicato alle leggi speciali e ai decreti sicurezza nell'età repubblicana. L'iniziativa si svolge in occasione del 54° anniversario della morte di un noto attivista e si concentra sull'analisi normativa di quel periodo. L'evento è organizzato dall'Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Pisa.

In occasione del 54° anniversario della morte di Franco Serantini, giovedì 7 maggio 2026, a partire dalle ore 17:00, la Biblioteca Franco Serantini – Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa organizza un importante seminario di studi dal titolo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate 'Italia, un Paese disuguale': in programma un seminario di studi. Tutte le infoProporrà un'analisi delle tendenze attuali e delle priorità di intervento in campo ambientale, sociale ed economico, in Italia e a Ferrara, il... Ageless Linux: sfida le leggi sull’età con DebianUna nuova distribuzione Linux, denominata Ageless Linux, sta sfidando le normative emergenti sulla verifica dell’età digitale.