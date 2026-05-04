Se la prima serata in TV sta morendo resuscitiamo la seconda

Negli ultimi anni, la prima serata in televisione sembra aver perso appeal, lasciando spazio a una diminuzione di produzioni e ascolti. Tuttavia, la seconda serata continua a offrire un palcoscenico per programmi diversi, spesso più sperimentali e meno vincolati alle logiche di mercato. Da programmi di varietà a show di satira, questa fascia oraria mantiene un ruolo importante nel panorama televisivo italiano.

Da Arbore a Mai Dire Gol, passando per Le Iene e il primo Zelig, la seconda serata è sempre stata uno spazio di libertà e creatività. Negli ultimi anni il mercato pubblicitario l'aveva oscurata quesi del tutto, ma oggi che la prima serata ha smesso di essere lo spazio più prezioso, si apre la possibilità di un ritorno al passato che per la Tv potrebbe essere salvifico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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