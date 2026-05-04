Scuola Superiore Catania | 121 ex allievi contro l’intitolazione a Sant’Agata per tutelare la laicità

Una scuola superiore di Catania si trova coinvolta in una discussione tra ex studenti. Centoventuno di loro hanno firmato un documento contro l’intitolazione dell’istituto a Sant’Agata. La motivazione principale riguarda la volontà di mantenere la laicità dell’edificio. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra le parti interessate, con opinioni divergenti sulla decisione relativa alla dedica dell’edificio scolastico.

La Scuola Superiore di Catania si trova al centro di un vivace scontro interno. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, centoventuno ex studenti hanno preso carta e penna per scrivere ai vertici accademici. Questi professionisti di spicco chiedono di fermare il cambio di denominazione dell’istituto, che dovrebbe prendere il nome della patrona cittadina. Il percorso è iniziato lo scorso 13 aprile, quando il Comitato scientifico ha deliberato la trasformazione in Scuola Superiore Universitaria Sant’Agata di Catania. La protesta nasce prima di tutto dal metodo utilizzato, giudicato del tutto privo di condivisione con la base universitaria e con il territorio di riferimento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Scuola Superiore di Catania, 121 ex allievi contestano l'intitolazione a Sant'Agata: laicità e trasparenza in gioco; Scuola superiore di Catania, rinviata a data da destinarsi l'intitolazione a Sant'Agata dopo la protesta di studenti (ed ex); Centuripe, incidente sulla SS 121, un ferito grave; Furto in profumeria del centro commerciale di Belpasso: fuga sulla Statale 121, arrestati due giovani.

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