Andrea Zenga e Camilla hanno condiviso sui social momenti di festa per la vittoria dell’Inter, dedicando un omaggio al nonno Walter. Le immagini mostrano l’affetto tra padre e figlia mentre celebrano insieme, ricordando con tenerezza il legame con il nonno scomparso. La celebrazione si svolge tra sorrisi e fotografie che ritraggono i momenti più belli della vittoria.

Andrea Zenga e Camilla festeggiano lo scudetto dell’Inter con un omaggio a nonno Walter: le tenere foto sui social. C’è qualcosa di profondamente simbolico in certe immagini: tre generazioni che si sfiorano nello stesso gesto, unite da una passione che non è mai stata solo sport. Andrea Zenga, sorriso aperto e occhi lucidi, festeggia il nuovo scudetto dell’Inter stringendo tra le braccia la piccola Camilla. Non è solo una celebrazione, è una storia che continua. Leggi anche Il Festival di Sanremo resterà nella città ligure? La decisione Il pensiero corre inevitabilmente al nonno Walter, figura iconica che ha scritto pagine indelebili nella storia del club.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Scudetto e sentimenti: Andrea Zenga festeggia con la figlia nel segno del nonno

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