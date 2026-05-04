Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Groscavallo non è stata avvertita dalla popolazione

Nella mattinata di domenica 3 maggio 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nella val Grande di Lanzo, in provincia di Torino. L'ipocentro si trovava vicino a Groscavallo, ma la popolazione non ha avvertito il movimento sismico. Non sono stati segnalati danni né feriti, e per ora non sono state emesse allerte specifiche.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella val Grande di Lanzo nella mattinata di domenica 3 maggio 2026. Il sisma, di magnitudo 1.3, ha avuto un ipocentro localizzato a due chilometri a est di Groscavallo, nella zona di frazione Bonzo Inferiore, ma comunque sotto le montagne.Secondo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Terremoto nel Mar Ionio avvertito in Puglia, epicentro e magnitudo (6 marzo 2026) Notizie correlate Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Rubiana, non è stata avvertita dalla popolazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.5 nel Pesarese; Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.6 al largo del sud di Creta; Gargnano, due scosse di terremoto nel primo pomeriggio; Terremoto: scossa di magnitudo 3.3 nel Messinese. Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Groscavallo, non è stata avvertita dalla popolazioneUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nella val Grande di Lanzo nella mattinata di domenica 3 maggio 2026. Il sisma, di magnitudo 1.3, ha avuto un ipocentro localizzato a due chilometri a e ... torinotoday.it Scossa di terremoto nel sud Italia: i dettagli sull’eventoIl 3 maggio 2026, una scossa di terremoto in Calabria è stata registrata nella provincia di Catanzaro, ... msn.com Sono passati 50 anni da quella terribile scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Friuli, una terra che ha saputo rialzarsi e guardare al futuro, senza però dimenticare Chi in quei tragici giorni ha avuto la forza e il coraggio di aiutare... ..."IL FRIULI RING - facebook.com facebook #Tg2Dossier, "LA VOCE DEL TERREMOTO" #6maggio1976 una scossa di magnitudo 6,4 scala della Richter devasta il #Friuli. La terra trema per 59 tragici secondi. I danni sono immensi. 989 le vittime. 3.000 i feriti. 200mila persone perdono la casa. Oggi x.com