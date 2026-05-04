Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Groscavallo non è stata avvertita dalla popolazione

Da torinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di domenica 3 maggio 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nella val Grande di Lanzo, in provincia di Torino. L'ipocentro si trovava vicino a Groscavallo, ma la popolazione non ha avvertito il movimento sismico. Non sono stati segnalati danni né feriti, e per ora non sono state emesse allerte specifiche.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella val Grande di Lanzo nella mattinata di domenica 3 maggio 2026. Il sisma, di magnitudo 1.3, ha avuto un ipocentro localizzato a due chilometri a est di Groscavallo, nella zona di frazione Bonzo Inferiore, ma comunque sotto le montagne.Secondo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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