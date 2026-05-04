Scontro tra scooter e furgone a Aquilinia | traffico in tilt e 118 sul posto

Questa mattina ad Aquilinia si è verificato un incidente tra uno scooter e un furgone all'altezza di un attraversamento pedonale. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato, che stanno accertando le cause dello scontro. Il traffico ha subito rallentamenti a causa della presenza dei mezzi e delle operazioni di soccorso e ricostruzione dell'incidente.

Intervento dei sanitari del 118 e della polizia di Stato questa mattina a Aquilinia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, uno scooter e un furgone si sono scontrati all'altezza di un attraversamento pedonale. Il mezzo a due ruote ha centrato il furgone, fermatosi.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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