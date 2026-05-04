Nelle ultime ore si sono aggiunte nuove voci alla disputa tra Al Bano Carrisi e Romina Power, con i figli dei due artisti che hanno deciso di intervenire pubblicamente. La vicenda, molto seguita dai media, riguarda accuse e risposte tra i due cantanti, con sviluppi che continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. La disputa ha suscitato numerosi commenti sui social e tra gli appassionati dello spettacolo italiano.

Il panorama dello spettacolo italiano è stato scosso da un nuovo e acceso capitolo della saga infinita che vede protagonisti Al Bano Carrisi e Romina Power. Quella che per decenni è stata la coppia d’oro della musica leggera sembra aver imboccato un tunnel di recriminazioni pubbliche sempre più aspro, alimentato da recenti interviste televisive che hanno riaperto ferite mai del tutto rimarginate. Il punto di rottura attuale è scaturito dalle dichiarazioni del leone di Cellino San Marco durante una seguitissima ospitata a Domenica In, dove il cantante ha voluto replicare con fermezza ad alcune affermazioni della ex moglie, dando vita a un effetto domino che ha coinvolto l’intero nucleo familiare, compresi i figli e l’attuale compagna.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro Al Bano e Romina Power, adesso intervengono anche i figli! Accusa shock

Al Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla canzone Felicità

Notizie correlate

Romina Power: «Anche io, Al Bano e i nostri figli eravamo una famiglia nel bosco. Come si può separare una mamma dai suoi figli?»Nel suo sfogo, la critica si allarga al sistema italiano, sostenendo che una vicenda simile non avrebbe avuto lo stesso epilogo altrove, in Europa.

Romina Power: “Con Al Bano eravamo come la famiglia nel bosco”, ma i figli hanno studiato nelle migliori scuoleRomina Power paragona la famiglia sua e di Al Bano Carrisi alla “famiglia nel bosco” ma i loro figli hanno studiato tra collegi, scuole d’elite e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al Bano: Lei mi sta ammazzando. E Romina Power replica all'ex marito, poi il gesto inaspettato del figlio Yari. È scontro di famiglia; Al Bano, a Domenica In il ricordo di Ylenia e la risposta alle accuse di Romina: Una pugnalata nel cuore; Al Bano e Romina, scontro a distanza in tv: Non ammazzarmi, non lo merito; Loredana Lecciso risponde a Romina Power, poi la lite con Botteri: Al Bano si è innamorato dopo di lei.

Al Bano scoppia in lacrime e replica a Romina Power, scontro tra ex: Questa è la terza bugiaAl Bano scoppia in lacrime a Domenica In e replica a Romina Power dopo Belve: la verità sulla scomparsa di Ylenia e lo scontro tra ex. donnaglamour.it

Scontro Al Bano e Romina Power, adesso intervengono anche i figli! Accusa shockIl panorama dello spettacolo italiano è stato scosso da un nuovo e acceso capitolo della saga infinita che vede protagonisti Al Bano Carrisi e Romina Power. thesocialpost.it

Dopo le dichiarazioni di Al Bano su Romina Power, i figli Yari e Cristel intervengono con messaggi che fanno discutere, tra riferimenti e frasi che sembrano indirizzate proprio al padre. Un botta e risposta che si allarga e coinvolge tutta la famiglia Carrisi. - facebook.com facebook

Il cantante di Cellino San Marco non ci sta a passare da cattivo padre e risponde a Romina Power dopo le accuse a "Belve" x.com