Scissione completa nel curling femminile | prende forma il Team Zardini Lacedelli

Dopo i Giochi di Milano Cortina 2026, il curling femminile italiano si prepara a una svolta significativa con la formazione del nuovo Team Zardini Lacedelli. La scissione completa all’interno del movimento ha portato alla creazione di questa squadra, segnando l’inizio di una fase diversa nello sport nazionale. La decisione di cambiare team e strategia arriva in un momento di transizione, dopo il termine del ciclo olimpico precedente.

Archiviato il quadriennio olimpico di Milano Cortina 2026, comincia di fatto una nuova era per il curling italiano. Dopo gli stravolgimenti avvenuti nel settore maschile, scatta infatti la rivoluzione anche in campo femminile con la scissione del Team Constantini in due formazioni diverse. In attesa di scoprire quali saranno le nuove compagne della campionessa olimpica di doppio misto a Pechino 2022, ha già preso forma ufficialmente il Team Zardini Lacedelli. All’indomani dello scioglimento del Team Constantini nella forma in cui lo conoscevamo, è arrivato infatti sempre tramite i social l’annuncio della nascita di un’inedita compagine azzurra guidata da Giulia Zardini Lacedelli che rappresenterà il Curling Club Dolomiti.🔗 Leggi su Oasport.it

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