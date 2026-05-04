Scampia in aula a Roma | comunità giovani e futuro all’Università Salesiana

A Roma, presso l’Università Pontificia Salesiana, si è svolta una lezione dedicata alla comunità di Scampia, coinvolgendo giovani, rappresentanti della parrocchia locale e un relatore chiamato Don Luca Corrado. Durante l’incontro sono stati condivisi esperienze e percorsi educativi, con un focus sulla costruzione di relazioni e il ruolo delle comunità nel contesto sociale. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e membri della parrocchia, creando un ponte tra il mondo accademico e il territorio.

All’Università Pontificia Salesiana una lezione con Don Luca Corrado e i giovani della Parrocchia della Resurrezione: esperienze reali, percorsi educativi e costruzione di comunità a confronto con il mondo accademico.. Martedì 5 maggio 2026, presso l’ Università Pontificia Salesiana di Roma, all’interno del corso “Sviluppo di Comunità e Animazione Socio-culturale ” del Prof. Andrea Zampetti, si terrà la lezione “ Dire e Fare Lavoro di Comunità. Riferimenti Teorico-Pratici”, guidata da Don Luca Corrado, vice parroco della Parrocchia della Resurrezione di Scampia, insieme a un gruppo di giovani della comunità. L’incontro segna il secondo anno...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Scampia in aula a Roma: comunità, giovani e futuro all’Università Salesiana Notizie correlate Roma. Intelligenza Artificiale e Psicoterapia: un convegno nazionale sul futuro della cura nell’Aula Magna dell’Università Pontificia SalesianaIl programma prevede sessioni dedicate alla comprensione dell’IA, al suo ingresso nella relazione terapeutica e ai temi dell’etica e della governance... Bova Marina, un messaggio di tenerezza e speranza dalla comunità salesianaBova Marina sarà teatro di un significativo evento promosso dal CGS Sales-APS in collaborazione con i Salesiani Cooperatori e gli Ex Allievi ed Ex... Tutti gli aggiornamenti Massimo Recalcati domani a Scampia incontrerà gli studenti all’UniversitàDopo l’evento al Mercadante per le celebrazioni degli 800 anni dell’ateneo, Recalcati ha accettato nuovamente l’invito dell’università a incontrare i suoi studenti. E domani, alle 10, sarà nella sede ... napoli.repubblica.it Gianni Fiorellino in cattedra all’Università di ScampiaGianni Fiorellino si racconta a scuola, protagonista di un ciclo di incontri con i ragazzi di diversi istituti superiori del napoletano. Un’occasione cercata e fortemente voluta dal musicista e ... ilmattino.it