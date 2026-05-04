Sarah Jessica Parker, 61 anni, ha avviato una campagna in collaborazione con il brand di integratori Glow25, con l’obiettivo di cambiare il modo in cui si parla di bellezza. La attrice desidera eliminare il termine «anti-age» dal linguaggio comune e promuovere una visione più autentica e positiva delle donne over 50. La sua iniziativa si inserisce nel tentativo di contrastare le immagini di volti che cercano di fermare il tempo.

La su filosofia si fonda sulla bellezza intesa come evoluzione naturale del corpo, la sua cura consapevole e rispettosa senza mai stravolgerlo. Pensato per le donne over 50, Glow25 vuole colmare il cosiddetto «Glow Gap», il divario tra la crescente fiducia delle donne mature e la percezione di invisibilità che la società e l’industria beauty alimentano. Il punto di partenza è che la luminosità non ha età, ma nasce dall’armonia tra benessere interiore e cura quotidiana, interruttore che accende la luce di ognuno. Per sostenere questo pensiero la venture tra il brand e Sarah Jessica Parker inizia con la pubblicazione sui social del manifesto glow, un progetto creato da Sarah Jessica Parker e il team di Glow25.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Jessica Parker, 61 anni, vuole riscrivere il linguaggio della bellezza in modo autentico e positivo, bandendo la parola «anti-age»

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