Francesco e Valdo sono due figure storiche che, scelte simili di povertà, hanno avuto destini molto diversi. Francesco è stato canonizzato come santo, mentre Valdo è stato condannato come eretico. La differenza tra il loro trattamento legale e religioso ha segnato le loro vicende. Analizzando le loro azioni e le reazioni delle autorità dell’epoca, si può capire come siano stati giudicati in modo diverso.

? Cosa scoprirai Perché la stessa scelta di povertà portò alla santità o all'eresia?. Come ha fatto Francesco a evitare il giudizio che colpì Valdo?. Cosa spinse Valdo a tradurre la Bibbia in volgare per i laici?. Quali differenze hanno segnato il rapporto tra questi due ribelli e la Chiesa?.? In Breve Valdo si convertì nel 1174 abbandonando beni e famiglia per la predicazione.. Francesco d'Assisi visse la conversione definitiva nel 1206 con la spogliazione.. Il volume Claudiana è opera della ricercatrice Francesca Tasca.. La rinascita urbana del XII e XIII secolo influenzò i movimenti religiosi.. La ricercatrice Francesca Tasca pubblica il nuovo volume Claudiana che mette a confronto le traiettorie di Valdo di Lione e Francesco d’Assisi, analizzando come due scelte simili abbiano prodotto esiti opposti tra santità ed eresia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santo o eretico: il destino opposto di Francesco e Valdo

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