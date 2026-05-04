Santa Antonina | la martire che resistette al fuoco e alla prigionia

Santa Antonina è ricordata come una martire che resistette a lungo alle torture e alla prigionia. Durante i due anni di detenzione, subì vari trattamenti dolorosi prima di ricevere la condanna definitiva. Le fonti riportano che fu sottoposta a diverse forme di sofferenza fisica, resistendo ai supplizi senza cedere. La sua vicenda è stata tramandata come esempio di fermezza di fronte alle persecuzioni.

? Cosa scoprirai Come sopravvisse due anni ai supplizi prima della condanna finale?. Quali torture subì Antonina durante la sua lunga prigionia?. Perché il governatore Priscilliano ordinò l'esecuzione tramite il fuoco?. Perché la sua festa viene celebrata in tre date diverse?.? In Breve Prigionia di due anni e supplizi al cavalletto prima della condanna di Priscilliano.. Celebrazioni liturgiche documentate nei martirologi il 1 marzo, 4 maggio e 12 giugno.. Persecuzioni di Diocleziano in Bitinia tra il III e il IV secolo.. Documentazione storica presente nel Martirologio Siriaco e nel Martirologio Romano.. Il 4 maggio la Chiesa celebra la memoria di Santa Antonina di Nicea, martire che visse tra il III e il IV secolo in Bitinia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Antonina: la martire che resistette al fuoco e alla prigionia Notizie correlate Santa Antonina di Nicea, martire: testimone di fede nel cuore delle persecuzioni di DioclezianoNella luce pasquale di questo Lunedì della Quinta Settimana di Pasqua la Chiesa fa memoria di Santa Antonina di Nicea, martire. La Madonna della Divina Provvidenza: l’immagine prodigiosa che resistette alla dinamiteLa Madonna della Divina Provvidenza è apparsa diversi secoli fa a una giovane veggente. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Santa Antonina di Nicea, martire: testimone di fede nel cuore delle persecuzioni di Diocleziano; Santo del giorno 04 Maggio 2026: Santi martiri Agapio e Secondino, vescovi; Santa Antonina di Nicea martire | testimone di fede nel cuore delle persecuzioni di Diocleziano. Santa Antonina di Nicea, martire: testimone di fede nel cuore delle persecuzioni di DioclezianoProfilo storico-agiografico di Santa Antonina di Nicea, martire del IV secolo. Memoria il 4 maggio e diffusione del suo culto. ilgiorno.it Grazie NicetoTv Web Antonina Amabile Giuseppe Ruggeri Pulcino d'Oro Pulcino D'oro Sicilia Stadio Comunale"Gaetano Scirea"S.Lucia del Mela "Me" Comune di Santa Lucia del Mela - facebook.com facebook