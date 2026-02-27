Nuovi compensi EuroLeague per la stagione 2026-27

EuroLeague Basketball ha annunciato i nuovi compensi per la stagione 2026-27, stabilendo un quadro normativo aggiornato per la remunerazione delle squadre e dei giocatori. I dettagli sui livelli di pagamento entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione, modificando le strutture economiche del basket europeo. Le nuove disposizioni sono state rese pubbliche e rappresentano un cambio rispetto alle precedenti regole di remunerazione.

Un nuovo framework normativo orienta la remunerazione nel basket europeo: EuroLeague Basketball ha reso pubblici i livelli che entreranno in vigore a partire dalla stagione 2026–27, segnando la seconda fase della transizione. I Competitive Balance Standards (CBS) avanzano gradualmente verso la piena applicazione prevista per la stagione 2027–28, con l'obiettivo di garantire equilibrio tra i club, sostenibilità finanziaria e maggiore trasparenza all'interno del sistema. Il meccanismo CBS regolamenta i compensi dei club in base a ricavi collettivi, con l'obiettivo di uniformare la remunerazione tra le società partecipanti e di rafforzare la stabilità economica del sistema.