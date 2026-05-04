Sanità a Fermo Calcinaro polemizza sul convegno alla Croce Verde

Il sindaco di Fermo ha espresso critiche nei confronti di un recente convegno organizzato presso la sede della Croce Verde, che si è svolto senza autorizzazione ufficiale. Le locandine promozionali dell'evento sono state rimosse poche ore dopo la pubblicazione, generando domande su chi abbia autorizzato l’uso dell’immobile e sulla gestione dell’organizzazione. La vicenda ha suscitato discussioni tra i residenti e le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Perché le locandine del convegno sono sparite dopo poche ore?. Chi ha autorizzato l'uso della sede della Croce Verde?. Come influiranno queste polemiche sulla gestione dei pronto soccorso?. Quali legami politici mette in guardia l'assessore Calcinaro?.? In Breve Presenza di Cesetti, ex responsabile sanitario, al convegno della Croce Verde.. Partecipazione della candidata sindaca del centrosinistra Angelica Malvatani all'evento.. Scomparsa delle locandine informative pubblicate nella mattinata di ieri a Fermo.. Impatto delle passate chiusure di pronto soccorso sulla quotidianità dei cittadini fermani.. L’assessore regionale Paolo Calcinaro ha scatenato una polemica politica a Fermo ieri mattina, contestando duramente le modalità di un convegno sulla sanità organizzato presso la sede della Croce Verde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità a Fermo, Calcinaro polemizza sul convegno alla Croce Verde Notizie correlate Leggi anche: Croce Verde di Fermo: oltre 25.000 interventi per il territorio Fermo: Malvatani punta sulla rottura per sfidare CalcinaroLa campagna elettorale a Fermo si prepara al confronto per il rinnovo del sindaco, con la coalizione di centrosinistra che punta su uno slogan basato... Contenuti di approfondimento Si parla di: Elezioni, è polemica sul convegno sanità. Calcinaro a Malvatani: Controlla lo stile di chi pensa a certe iniziative. Elezioni, è polemica sul convegno sanità. Calcinaro a Malvatani: «Controlla lo stile di chi pensa a certe iniziative»FERMO - Stando a quanto scritto e riferito sul suo profilo Facebook, ieri mattina l'assessore avrebbe ricevuto «una raffica di segnalazioni in prima mattinata per un convegno sulla Sanità (di cui post ... cronachefermane.it Gastroenterologia trasferita a Pesaro, compensazioni per Fano. L'assessore alla sanità Calcinaro: «Rafforzate senologia e ortopedia»FANO Il reparto di gastroenterologia, con i suoi 20 posti letto, è stato trasferito a Pesaro per ragioni cliniche (la sinergia con la chirurgia generale), ma l’ospedale Santa Croce di Fano, in attesa ... corriereadriatico.it