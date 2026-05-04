san giovanni valdarno a palomar la lotteria degli stereotipi

A San Giovanni Valdarno, presso la sede di Palomar – Casa della Cultura, si terrà venerdì 8 maggio alle 21.15 uno spettacolo intitolato “La lotteria degli stereotipi”. L’evento prevede una performance teatrale che affronta il tema degli stereotipi sociali, con la partecipazione di attori locali. La serata è aperta al pubblico e fa parte di una serie di iniziative culturali promosse dalla struttura.

Arezzo, 04 maggio 2026 – Venerdì 8 maggio alle 21.15, a Palomar – Casa della Cultura, va in scena “Lotteria degli stereotipi”, spettacolo interattivo in forma di stand-up comedy che unisce ironia e riflessione sul tema degli stereotipi di genere, coinvolgendo direttamente il pubblico in un’esperienza teatrale partecipata. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, nell’ambito dell’adesione alla Rete Re.A.Dy, la rete nazionale degli enti locali impegnati nel contrasto alle discriminazioni LGBTQ+ e nella promozione di politiche inclusive attraverso lo scambio di buone pratiche e progettualità condivise.🔗 Leggi su Lanazione.it

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