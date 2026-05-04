Salute e stili di vita | all' ospedale Angioloni un ciclo di incontri gratuiti sul benessere

Un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla salute e ai nuovi stili di vita si terrà all’ospedale Angioloni di San Piero In Bagno nei giorni 7, 14 e 21 maggio. L'iniziativa intitolata “Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute” coinvolge la comunità locale in sessioni dedicate al benessere e alle pratiche per migliorare la qualità della vita.

Si intitola “Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute” il nuovo ciclo di incontri promossi per la popolazione il 7, 14 e 21 maggio all’ospedale Angioloni di San Piero In Bagno. L’iniziativa che vede il patrocinio del Comune è promossa nell'ambito del progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ciclo di incontri su salute e prevenzione: tre appuntamenti per nuovi stili di vitaPromuovere il benessere e diffondere buone pratiche quotidiane per prevenire le malattie croniche. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salute e stili di vita: all'ospedale Angioloni un ciclo di incontri gratuiti sul benessere; ’Tre passi verso nuovi stili di vita per la salute’ a San Piero in Bagno; Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini; Salute della donna: i consigli dell’ISS e il ruolo decisivo della farmacia. ’Tre passi verso nuovi stili di vita per la salute’ a San Piero in BagnoA spasso col benessere. Si intitola infatti ’Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute’ il nuovo ciclo di incontri promossi per la popolazione, in calendario giovedì 7, 14 ... ilrestodelcarlino.it Promuovere salute e stili di vita sani in tutta Europa. Accordo tra Comitato Regioni europee e OmsIl memorandum di intesa firmato oggi a Bruxelles ha l'obiettivo di combinare gli sforzi in settori cruciali come la promozione di uno stile di vita sano e attivo, la sensibilizzazione sui rischi per ... quotidianosanita.it I rischi delle diete fai date, dall'effetto yo-yo ai problemi di scompenso. Ne parla il Cardarelli di Napoli nella nuova rubrica social "Primavera in salute" "Con la primavera aumenta il desiderio di tornare in forma ma non tutte le strade sono sicure per la salute. Le - facebook.com facebook