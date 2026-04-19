Il primo maggio arriverà con un incremento dello stipendio per molti dipendenti italiani, grazie a un nuovo pacchetto di misure governative. Queste modifiche, in vigore da inizio mese, prevedono un taglio del cuneo fiscale che dovrebbe tradursi in un aumento netto in busta paga. La scelta di intervenire sui contributi e le tasse sul lavoro mira a alleggerire la pressione fiscale sui salari mensili.

Il prossimo primo maggio porterà un respiro più leggero per i portafogli di milioni di lavoratori dipendenti in Italia, grazie a un nuovo pacchetto di misure governative che punta a mitigare l’impatto fiscale sulle retribuzioni mensili. Il provvedimento si concentra sul consolidamento del taglio al cuneo fiscale, una manovra tecnica che interviene direttamente sulla quota di contributi previdenziali versata dal lavoratore, permettendo così un incremento del netto percepito senza dover rinegoziare le basi contrattuali dei salari lordi. L’intervento nasce con l’intento pragmatico di sostenere la capacità di spesa delle famiglie, colpite negli ultimi anni da una pressione inflattiva che ha eroso il valore reale dei guadagni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio cuneo fiscale: ecco quanto guadagnerai in più a maggio

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