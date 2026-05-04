Sabato 9 maggio torna Dona la spesa | come aiutare le famiglie in difficoltà nel novarese

Nova Coop organizza per sabato 9 maggio una nuova edizione di "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità destinata alle famiglie in difficoltà economica. Per tutta la giornata, nei punti vendita della provincia di Novara, i clienti potranno acquistare e consegnare ai.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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