Russia un incendio distrugge 16 case in un villaggio nella regione di Tomsk

Nella regione di Tomsk, in Russia, un incendio ha coinvolto un villaggio distruggendo sedici case in appena due ore. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, ma i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere le fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o vittime. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa perdita.

Sedici case in un villaggio nella regione russa di Tomsk sono bruciate in sole due ore a causa di un incendio. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’incendio è stato alimentato dal forte vento e ha devastato la zona sabato. I residenti hanno detto di essersi gettati dalle finestre per sfuggire alle fiamme. Non sono state segnalate vittime. Coloro che hanno perso la casa riceveranno un sostegno completo, compreso un risarcimento finanziario. La causa dell’incendio è ancora sotto inchiesta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, un incendio distrugge 16 case in un villaggio nella regione di Tomsk Notizie correlate Cuasso: incendio distrugge case, 4.000 euro raccolti in giorniUn rogo ha colpito Cuasso al Monte il 26 marzo, distruggendo abitazioni e lasciando famiglie senza tetto. Leggi anche: Ancora fiamme nella notte: incendio distrugge station wagon Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio divora una barca ormeggiata a Cannaregio: il proprietario si ferisce cercando di spegnere le fiamme; Langnau: un vasto incendio distrugge due case e un garage; Gorlago, incendio distrugge il tetto di una villetta: due piani inagibili, residenti fuori casa; Chernobyl, 26 aprile 1986: all’1.23 l’esplosione. Poi le bugie dell’Urss portarono al disastro. Russia, un incendio distrugge 16 case in un villaggio nella regione di Tomsk(LaPresse) Sedici case in un villaggio nella regione russa di Tomsk sono bruciate in sole due ore a causa di un incendio. Secondo quanto riferito ... stream24.ilsole24ore.com Emergenza in Russia, attacco ucraino a una raffineria: piogge di petrolio e città evacuate. «Come un fungo nucleare»«Cari residenti in via Koshkina, Pushkina e nelle strade limitrofe, a causa del rischio di propagazione dell'incendio, l'amministrazione distrettuale di Tuapse vi chiede ... corriereadriatico.it In pochi giorni l'esercito di Kyiv ha annunciato di aver raggiunto due risultati militari senza precedenti grazie all'utilizzo di droni e robot. Un segno chiaro di quanto il conflitto tra Ucraina e Russia sia anche un laboratorio tecnologico x.com A Vladivostok oltre 1.500 giovani partecipanti da Russia, Cina e Laos hanno aperto le celebrazioni del Giorno della Vittoria con la parata internazionale “Nipoti della Vittoria” - facebook.com facebook