Ruota della Fortuna la torinese Deborah Adamini non si ferma più | ecco quanto ha vinto

Deborah Adamini, imprenditrice torinese di 35 anni, ha recentemente ottenuto un consistente risultato alla Ruota della Fortuna. La donna, attiva nel settore di pavimenti e rivestimenti e alla guida dell’azienda di famiglia da otto anni, ha vinto una somma significativa durante la trasmissione televisiva. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dopo aver raggiunto un importante traguardo economico.

"Perché ricordatevi: la ruota gira.e prima o poi gira per tutti!" La Ruota della Fortuna per Deborah Adamini, 35enne imprenditrice di Villafranca Piemonte, nel settore di pavimenti e rivestimenti, che da otto anni guida l'azienda di famiglia, sta girando alla grande. A seguirla in questa.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un nuovo campione dal torinese a La Ruota della Fortuna: quanto ha vinto Marco Spatari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui in versione sposa: Sono già andata; La ruota della fortuna: Giovedì 30 aprile Video; La ruota della fortuna: Tommaso alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa una richiesta al fidanzato, ma lui dice no (Gerry Scotti sta dalla sua parte). Non bisogna mai guardareSamira Lui si è lasciata andare a una confidenza nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 3 maggio 2026, relativa a un rifiuto del suo fidanzato ... libero.it La Ruota della Fortuna, dedica da brividi di Gerry Scotti e Samira Lui: La nostra famiglia, ma la serata finisce malissimoIn occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto una dedica a tutti i collaboratori de La Ruota della Fortuna ... libero.it ++ Deborah si conferma regina alla Ruota della Fortuna ++ Non si ferma la corsa di Deborah Adamini a "La Ruota della Fortuna". Dopo lo storico colpaccio da 100.000 euro di ieri, l’imprenditrice di Villafranca Piemonte (To) ha dominato anche la puntata del 1 - facebook.com facebook