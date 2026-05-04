Rubano il pulmino per bambini e ragazzi con autismo L' appello | Aiutateci a ricomprarlo

Un pulmino destinato a bambini e ragazzi con autismo è stato rubato ad Assisi. La famiglia e gli operatori chiedono aiuto per riacquistarlo, sottolineando che si tratta di un mezzo fondamentale per permettere ai giovani di uscire, muoversi e partecipare alle attività quotidiane. L’episodio si è verificato il 4 maggio 2026 e ha suscitato preoccupazione tra chi si occupa di queste persone.

Assisi, 4 maggio 2026 - " Ci hanno rubato il pulmino. Non era solo un mezzo, ma quello che permetteva a tanti bambini e ragazzi autistici di muoversi, uscire, partecipare, vivere”. E' l'appello lanciato dall'associazione territoriale Tma - Prendimi per mano, dopo il furto del mezzo avvenuto nei giorni scorsi ad Assisi. “Non abbiamo grandi fondi". Siamo famiglie, operatori e bambini - scrivono i promotori - che ogni giorno provano a conquistarsi un pezzo di mondo. Per questo abbiamo deciso di fare una cosa semplice: riprendercelo. Servono 30mila euro per acquistare un mezzo da nove posti e rimettere tutto in moto. Per qualcuno - proseguono - quel pulmino è il mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rubano il pulmino per bambini e ragazzi con autismo. L'appello: "Aiutateci a ricomprarlo" Notizie correlate Rubano il pulmino dei ragazzi con disabilità. Serviva per raggiungere laboratori e momenti di svago. Un’associazione ne compra uno nuovoA Palermo un furto aveva messo in difficoltà le attività quotidiane di Lab360, realtà che lavora con ragazzi con disabilità. San Giuliano Terme celebra il 25 aprile con i bambini: "Aiutateci a ricordare per costruire il futuro"“Per provare quell'empatia di cui ci parlano tanto a scuola, abbiamo bisogno di fermarci a riflettere, di ascolta, di piangere: per sentire davvero... Panoramica sull’argomento Rubano il pulmino per bambini e ragazzi con autismo. L'appello: Aiutateci a ricomprarloL'associazione Prendimi per mano di Assisi lancia la raccolta fondi. Servono 30mila euro. Ecco come collaborare ... lanazione.it Rubano il pulmino ai ragazzi disabili: l’appello disperato della cooperativa palermitana Idee in MovimentoC’è un tipo di furto che va oltre il valore economico del bene sottratto. È quello che ha colpito stamattina la cooperativa Idee in Movimento, quando ignoti hanno rubato il pulmino di LAB 360, lo ... greenme.it