A Roma prende il via una competizione tra le gelaterie più conosciute della città, con l’obiettivo di individuare quella preferita dai cittadini. La sfida coinvolge le botteghe storiche di vari quartieri, che si contendono un posto in finale. I partecipanti possono aumentare il peso del loro voto seguendo alcune modalità. L’iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati di gelato in un momento di confronto tra le diverse realtà romane.

? Cosa scoprirai Quale bottega storica del tuo rione può raggiungere la finale?. Come puoi triplicare il valore del tuo voto per la gelateria?. Perché i vincitori dell'anno scorso devono ricominciare dalla semifinale?. Dove devi scrivere nome e via per far valere la preferenza?.? In Breve Nomination dal 4 al 9 maggio con premi da 3 punti tramite app.. Semifinale tra l'11 e il 16 maggio per le 20 gelaterie selezionate.. Approfondimenti sulle 10 semifinaliste previsti tra il 19 e il 22 maggio.. Finale sul sito ufficiale tra il 25 e il 30 maggio 2026.. Dal 4 al 9 maggio 2026 i cittadini di Roma possono decidere la migliore gelateria della capitale partecipando alle nomination ufficiali del contest #Aromacipiace, organizzato in collaborazione con Fattoria Latte Sano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, parte la sfida: votate la gelateria più amata della città

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