Roma-Fiorentina è finita! Succede di tutto in campo risultato assurdo

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, lo stadio Olimpico ha assistito a una partita tra Roma e Fiorentina terminata con un risultato di 4-0 a favore dei giallorossi. La gara ha visto numerosi momenti di tensione e azioni di gioco intense, con la squadra di Gasperini che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la Roma, senza ulteriori cambiamenti nel risultato.

Il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A ha regalato uno spettacolo a senso unico allo stadio Olimpico, dove la Roma di Gian Piero Gasperini ha travolto la Fiorentina con un netto 4-0. Questa vittoria non rappresenta soltanto un successo numerico, ma un vero e proprio segnale di forza inviato alle dirette concorrenti per la zona Champions League. Grazie a questa prestazione dominante, i giallorossi si portano a una sola lunghezza dal quarto posto, approfittando dei passi falsi commessi da Juventus e Milan. Il clima capitolino era quello delle grandi occasioni, con un pubblico trascinante che ha accompagnato la squadra verso un risultato che tiene apertissima la lotta per l’Europa che conta quando mancano ormai pochissimi turni alla fine del campionato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Tifosi della Roma e della Fiorentina si affrontano in autostrada #ansa #news

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