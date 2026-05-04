Roma a valanga sulla Fiorentina si riaccende il sogno Champions

Da iltempo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico, con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La squadra giallorossa si avvicina alla zona Champions, posizionandosi al quinto posto a tre punti dal Milan e a una lunghezza dalla Juventus. La vittoria permette alla Roma di risalire nella classifica e di mantenere vive le speranze di qualificazione alle competizioni europee.

L'occasione era ghiotta e la Roma l'ha sfruttata. All'Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli e si iscrive nuovamente alla corsa Champions, portandosi al quinto posto a tre punti dal Milan terzo e a una lunghezza dalla Juventus quarta. Sotto gli occhi di Corbin Friedkin (fratello minore di Ryan) la formazione di Gasperini domina in tutti i reparti, andando a colpire i punti deboli di una Fiorentina orfana di Kean e decisamente troppo leggera nell'approccio; un calo di tensione forse alimentato dalla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, che lascia invariato a 9 punti il vantaggio dei viola sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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