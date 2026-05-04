Roma a valanga sulla Fiorentina si riaccende il sogno Champions

Roma batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico, con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La squadra giallorossa si avvicina alla zona Champions, posizionandosi al quinto posto a tre punti dal Milan e a una lunghezza dalla Juventus. La vittoria permette alla Roma di risalire nella classifica e di mantenere vive le speranze di qualificazione alle competizioni europee.

L'occasione era ghiotta e la Roma l'ha sfruttata. All'Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli e si iscrive nuovamente alla corsa Champions, portandosi al quinto posto a tre punti dal Milan terzo e a una lunghezza dalla Juventus quarta. Sotto gli occhi di Corbin Friedkin (fratello minore di Ryan) la formazione di Gasperini domina in tutti i reparti, andando a colpire i punti deboli di una Fiorentina orfana di Kean e decisamente troppo leggera nell'approccio; un calo di tensione forse alimentato dalla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, che lascia invariato a 9 punti il vantaggio dei viola sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma a valanga sulla Fiorentina, si riaccende il sogno Champions Notizie correlate L’alba di Robinio Vaz: il “fenomeno” della banlieue riaccende il sogno Champions della RomaNella serata di ieri, l’Olimpico ha assistito alla definitiva consacrazione di un talento cristallino che sembra destinato a riscrivere le gerarchie... Mercato Napoli, si riaccende la trattativa per il big della Serie A: il sogno è possibile!Il Napoli si prepara ad un calciomercato che potrebbe essere scoppiettante anche quest’estate. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 25 aprile | La valanga di fascisti impuniti: L'Italia perdonò troppo presto, fu negata la giustizia. Ma contro il revisionismo serve raccontare anche le vendette del post-Liberazione: così si rafforza il racconto della Resistenza; Ostia, la prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggia; Gran Sasso, valanga distrugge Rifugio del Monte a Fano Adriano; Valanga sul Gran Sasso travolge il rifugio delle Solagne: nessun ferito. Roma a valanga sulla Fiorentina, si riaccende il sogno ChampionsL'occasione era ghiotta e la Roma l'ha sfruttata. All'Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, ... iltempo.it La Roma al completo torna a far paura ed è a un punto dalla Champions - facebook.com facebook 82‘ | Ultimi due cambi per la Roma: Vaz e Ziolkowski in campo per Malen e Hermoso #RomaFiorentina 4-0 #ASRoma x.com